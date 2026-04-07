Моджтаба Хаменеї у критичному стані та без свідомості, - розвіддані

За даними ЗМІ, син колишнього верховного лідера перебуває у важкому стані в Кумі, а влада може залишитися без фактичного керівництва.

В Ірані загострюється політична невизначеність. Новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї перебуває у важкому стані та не може виконувати функції керівництва країною.

Як пише Times of Israel з посиланням на дані американо-ізраїльської розвідки, які були передані союзникам у регіоні Перської затоки, Хаменеї перебуває у місті Кум, де проходить лікування від серйозного захворювання. Він не може брати участі у прийнятті державних рішень.

Повідомляється, що Хаменеї непритомний і перебуває у критичному стані.

Журналісти зазначають, що це перший випадок від початку конфлікту, коли публічно названо місце перебування Хаменеї. Раніше вважалося, що він міг бути поранений під час перших ударів наприкінці лютого.

У документі також згадується про підготовку до поховання його батька – Алі Хаменеї. За даними розвідки, він нібито загинув під час перших атак на початку збройного конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, новим верховним лідером Ірану став син ліквідованого Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї. Однак він не зʼявляється на публіці. Днями він лише вдруге з моменту призначення звернувся до народу без відео або аудіо. Текстові заяви посилюють сумнів у його дієздатності.

Наприкінці березня стало відомо, що Моджтаба Хаменеї погодився провести переговори зі США. Водночас зазначається, що Ізраїль не буде залучений до переговорів і взагалі дізнався про те, що про них доволяються, випадково.

