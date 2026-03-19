'Мавпочка зірвалася з ланцюга': Z-блогер опинився у психлікарні за критику Путіна, – ЗМІ

Ілля Ремесло багато років безпосередньо працював на Кремль, проте днями виступив із різкою критикою на адресу диктатора.

Z-блогер Ілля Ремесло, який два дні тому "підірвав" Рунет визнанням того факту, що Володимир Путін є "воєнним злочинцем і злодієм", вже відправлений до психіатричної лікарні. Про це повідомляють інші Z-блогери та ЗМІ.

"З місць повідомляють, що Іллю Ремесло, який вчора бешкетував на всю Телегу, вчора ж увечері госпіталізували до пітерської Психіатричної лікарні № 3. (...) Мабуть, найлогічніший крок. У тому випадку, коли ваша циркова мавпочка зірвалася з ланцюжка і сипле революційними гаслами", – пише блогер Олександр Картавих.

Провладний паблік Baza повідомляє, що блогер перебуває у стаціонарі 16-го відділення, куди направляють чоловіків із "симптомами психотичного розладу, що проявилися вперше".

"Серед пацієнтів у відділенні – люди з маренням, порушеннями мислення та незв’язною мовою", – зазначає паблік.

Інформацію про госпіталізацію Ремесла підтверджує відоме пітерське видання "Фонтанка". У довідковій клініки кореспонденту видання сказали, що пацієнту, якого звуть Ілля Ремесло, можна передати посилку в суботу та в середу.

Ілля Ремесло розкритикував Путіна

Як писав УНІАН, досить відомий російський Z-блогер Ілля Ремесло, який раніше підтримував війну проти України, публічно заявив про втрату віри в перемогу і піддав різкій критиці Володимира Путіна. У своєму повідомленні він назвав війну безвихідною, яка призвела до мільйонів жертв і не дає жодних вигод пересічним громадянам, а лише поглиблює економічні проблеми Росії.

Ремесло також поставив під сумнів легітимність Путіна як президента, закликав до його відставки та суду. При цьому блогер прямо заявив, що російський диктатор – "воєнний злочинець і злодій".

Його заява стала безпрецедентною для внутрішнього російського медіапростору і привернула увагу навіть західних ЗМІ. Сам блогер пояснив, що довго приходив до цього рішення і більше не міг мовчати, додавши, що подібні настрої потай поділяють і інші прихильники війни. Після публікації він зазнав тиску з боку знайомих у силових структурах, однак заявив про готовність нести відповідальність за свої слова, визнавши свою роль у підтримці режиму.

