'Путін – воєнний злочинець і злодій': Z-блогер 'підірвав' Рунет одним дописом

Востаннє так відкрито критикували Путіна в Росії Ігор Гіркін-Стрєлков та Олексій Навальний.

Навіть найвідданіші прихильники ідеї знищення України втрачають віру в перемогу і покладають провину за це на російського диктатора Володимира Путіна. Великий галас у російському сегменті інтернету викликала заява помірно відомого Z-блогера на ім'я Ілля Ремесло, який раптово гостро розкритикував російську владу.

У повідомленні в Telegram під назвою "П'ять причин, чому я перестав підтримувати Володимира Путіна", 42-річний пітерський адвокат розкритикував диктатора за провал вторгнення в Україну.

"Почата як "поліцейська операція", війна забрала вже точно 1-2 мільйони жертв. Абсолютно безвихідна війна, величезні збитки, вона може тривати ще 5-10 років – ви готові до такого? Зараз війна ведеться виключно заради комплексів Путіна, ми, пересічні громадяни, нічого не отримуємо від неї, а тільки втрачаємо", – написав він.

Ремесло поскаржився на те, що санкції руйнують російську економіку, що влада "душить свободу Інтернету та ЗМІ", що сам Путін при владі вже 27 років і не планує йти.

"Володимир Путін не є легітимним президентом. Володимир Путін повинен піти у відставку і постати перед судом як воєнний злочинець і злодій. Хай живе свобода, чорт забирай!" – резюмував Z-блогер.

Для нинішньої Росії подібний "камінг-аут" відносно відомої особи є настільки безпрецедентною подією, що на заяву Ремесло звернуло увагу навіть авторитетне британське видання The Guardian. У коментарі британським журналістам блогер підтвердив, що перебуває в Росії – у себе вдома в Санкт-Петербурзі.

На запитання, чому він вирішив висловитися саме зараз, Ремесло відповів, що до цього рішення підходив поступово, поки не зрозумів, що більше не може мовчати.

"Путін більше не "один з нас". Він людина, чиї інтереси абсолютно чужі як Росії, так і мені особисто. Я дійшов висновку, що критикувати його і можна, і потрібно, бо інакше нічого з цього не припиниться і нічого доброго з цього не вийде", – сказав він, додавши, що багато інших членів Z-спільноти "думають так само".

За словами Ремесло, після публікації своєї заяви він увесь ранок отримував "божевільні дзвінки" від знайомих у службах безпеки, які закликали його видалити публікацію. Разом із тим, блогер сказав, що не має ілюзій щодо того, що влада розправиться з ним за його висловлювання.

"Я готовий до будь-якого суду проти мене. Час якимось чином розірвати це замкнуте коло і висловитися. Я несу певну відповідальність як людина, яка тривалий час підтримувала цей режим і допомагала йому вижити", – додав він.

Як зазначає The Guardian, заява Ремесло викликала збентеження не тільки в Z-середовищі, але навіть у російській опозиції, яка зараз вся суцільно в еміграції і погано розуміє, що взагалі відбувається в самій Росії.

Як писав УНІАН, останнім часом у Росії помітно посилилися обмеження інтернету, що викликає загальне роздратування та озлобленість серед росіян. Зокрема, фактично вже почалося блокування найпопулярнішого месенджера Telegram.

З солдатами на фронті поводяться особливо жорстко: їх відправляють на штурм за саму наявність встановленого Telegram у телефоні.

