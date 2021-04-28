Зазначається, що заяви влади РФ про те, що ситуація з пандемією в країні знаходиться під контролем, знизили попит на вакцинацію, бо люди стали менше боятися зараження.

У Росії почалася третя хвиля коронавірусу, проте офіційний Кремль спростовує.

Про це пише американське видання Bloomberg, посилаючись на два анонімні офіційні джерела, знайомі зі статистикою, яку не поспішають поширювати.

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Зокрема в Москві 6 днів поспіль фіксували більш як 2 тисячі нових випадків зараження, а середня кількість хворих в місті за тиждень перевищила зимовий. Кремль намагається стримати третю хвилю, не вдаючись до обмежень, проте вакцинуватися росіяни не поспішають.

Частково це пов'язано зі скептицизмом стосовно вакцин, частково - з відсутністю страху перед вірусом на тлі заяв влади про те, що Росія успішно справляється з пандемією, пише Bloomberg.

Але ось в Кремлі спростовують це. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, ніякої "другої бухгалтерії" в статистиці по епідемії в Росії немає і бути не може, повідомляє РИА Новости.

Також цю ж інформацію спростував завідувач відділом НДІ епідеміології Росспоживнагляду Вадим Покровський, повідомляє радіостанція "Говорит Москва». За його словами, зараз в Росії спостерігається лише плавний підйом захворюваності.

"Щоб він не переріс у хвилю, треба дотримуватися протиепідемічного режиму", - підкреслив експерт.

За даними Університету Джонса Хопкінса, загальне число заражень в РФ з початку пандемії склало 4 732 981, 107 547 померли, 4 360 900 побороли вірус.

Коронавірус в Росії: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко