Зазначається, що політики прибули на саміт "Вишеградської четвірки".

Прем'єр-міністри Словаччини та Угорщини прибули до Праги для участі в саміті "Вишеградської четвірки". Політиків зустріли протестом та критикою за їхню позицію у війні Росії проти України.

Видання Idnes пише, що за маршрутом прямування Роберта Фіцо і Віктора Орбана стояли мітингувальники з плакатами "Фіцо, їдь додому в Росію", "Фіцо + Орбан - боягузливі поплічники Путіна" та іншими.

Прем'єр Чехії Петр Фіала вважає, що, незважаючи на розбіжності з Фіцо та Орбаном у питанні підтримки України, формат "Вишеграду" зарано ще ховати, і є чимало центральноєвропейських питань, які становлять спільний інтерес і які потрібно обговорити.

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Водночас політик сказав, що обговорить із Фіцо його останні заяви щодо України.

"Усі ми хочемо миру, але до миру є тільки один шлях. Той, де ми не будемо поступатися агресору. Якщо опустити зброю і сховатися - це ніколи не приведе до миру. І я не можу прийняти твердження, що це українці або західні держави почали конфлікт. Винуватець абсолютно зрозумілий... Досить просто відкрити очі, щоб побачити, хто в цій ситуації жертва, а хто агресор", - заявив Фіала.

При цьому прем'єр Польщі Дональд Туск перед зустріччю сказав, що неприємно вражений заявами Фіцо і прямо поставить питання, чи має Вишеградський формат ще значення з такими принциповими розбіжностями в поглядах. Він зазначив, що всі чотири держави мають практично ті самі спільні інтереси, зокрема в питаннях безпеки.

"Немає причин, чому держави нашого регіону не можуть зараз, як і раніше, об'єднатися і допомогти тим, хто бореться проти режиму, який не поділяє жодної з наших спільних цінностей", - заявив прем'єр Польщі.

Війна в Україні - позиція Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ, в якому пояснив рішення Будапешта розблокувати допомогу Україні від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Повідомляється, що Угорщина мала три головні умови для розблокування допомоги. Перша - гроші не повинні бути витрачені на військові поставки Україні зброї.

Пізніше стало відомо, що Угорщина не дозволила країнам-членам Європейського союзу підписати спільну заяву з нагоди двох років з моменту початку розв'язаної РФ війни проти України.

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