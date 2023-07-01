Великобританія готується депортувати до Руанди понад 24 тисячі біженців, які перебувають на території королівства. Про це пише The Guardian.
Як повідомило Міністерство внутрішніх справ у відповідь на запит журналістів, у період з січня 2021 року по березень 2023 року листи з попередженням про можливе примусове видворення були відправлені 24 083 іноземцям, які просили притулку у Великобританії.
Депортація загрожує тим, хто прибув до Британії просити притулку, перед цим проїхавши через безпечну країну. Депортувати таких порушників повинні в безпечну третю країну, але єдина така країна, з якою у Великобританії є відповідна угода – це Руанда.
Згідно з даними МВС, депортація загрожує 3859 албанцям, 2715 іранцям, 2558 еритрейцям, 2555 афганцям і представникам ще десятків країн. Серед них в тому числі близько 600 громадян Грузії. Про українців нічого не повідомляється.
Нещодавно британський апеляційний суд визнав можливість такої депортації незаконною, але уряди Великобританії і Руанди заявляють, що вони як і раніше налаштовані реалізувати дану схему. Цього тижня британський уряд хоче подати до Верховного Суду, щоб він дозволив депортацію біженців до Африки.
Українські біженці в Європі
Ще минулого року тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що українці, які порушать правила в'їзду в країну, можуть бути депортовані в Руанду. Однак поки подібних депортацій не було.
У той же час найбільші корпорації, що діють на території Європи, виступили з ініціативою найняти українських біженців. Понад 40 компаній зобов'язалися протягом 3 років найняти 250 тисяч українців і біженців з інших країн.