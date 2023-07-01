Руанда може стати місцем "заслання" для тисяч албанців, іранців та громадян інших країн.

Великобританія готується депортувати до Руанди понад 24 тисячі біженців, які перебувають на території королівства. Про це пише The Guardian.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ у відповідь на запит журналістів, у період з січня 2021 року по березень 2023 року листи з попередженням про можливе примусове видворення були відправлені 24 083 іноземцям, які просили притулку у Великобританії.

Депортація загрожує тим, хто прибув до Британії просити притулку, перед цим проїхавши через безпечну країну. Депортувати таких порушників повинні в безпечну третю країну, але єдина така країна, з якою у Великобританії є відповідна угода – це Руанда.

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Згідно з даними МВС, депортація загрожує 3859 албанцям, 2715 іранцям, 2558 еритрейцям, 2555 афганцям і представникам ще десятків країн. Серед них в тому числі близько 600 громадян Грузії. Про українців нічого не повідомляється.

Нещодавно британський апеляційний суд визнав можливість такої депортації незаконною, але уряди Великобританії і Руанди заявляють, що вони як і раніше налаштовані реалізувати дану схему. Цього тижня британський уряд хоче подати до Верховного Суду, щоб він дозволив депортацію біженців до Африки.

Українські біженці в Європі

Ще минулого року тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що українці, які порушать правила в'їзду в країну, можуть бути депортовані в Руанду. Однак поки подібних депортацій не було.

У той же час найбільші корпорації, що діють на території Європи, виступили з ініціативою найняти українських біженців. Понад 40 компаній зобов'язалися протягом 3 років найняти 250 тисяч українців і біженців з інших країн.

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