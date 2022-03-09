Службовцям, які все-таки поїдуть в Україну, загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

Британським військовослужбовцям заборонили їхати в Україну для боротьби з агресією Росії. В іншому випадку на солдат очікують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії на тлі чуток про те, що четверо службовців поїхали з країни, щоб взяти участь у російсько-українській війні, пише Independent.

"Усім військовим заборонено виїжджати в Україну до подальшого розпорядження. Стосується незалежно від того, перебуває боєць у відпустці чи ні", – зазначили у відомстві.

Службовцям, які все-таки поїдуть в Україну, загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

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