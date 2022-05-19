Загалом на відповідний спецрахунок Нацбанку переказали майже 16,8 млрд грн.

Міністерство закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії вчора перерахувало 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн грн в еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

Зазначається, що це – найбільша сума, що надійшла на підтримку Збройних сил України одним платежем в іноземній валюті від закордонних благодійників з початку війни з РФ.

"Ми щиро дякуємо Міністерству закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії за цей значний благодійний внесок у захист Україною не лише власної свободи та незалежності, але й миру і демократичних цінностей усього світу. Ми високо цінуємо партнерські відносини з урядом Великобританії та вдячні за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором", – сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Він також додав, що майже п’ята частина коштів, що надійшли в іноземній валюті на підтримку українських військових на спецрахунок НБУ - це донати у фунтах стерлінгів.

Як відзвітували у Нацбанку, на сьогодні загалом на спецрахунок на підтримку армії було перераховано майже 16,8 млрд грн в еквіваленті (з них майже 5,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті).

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