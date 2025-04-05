За словами очільника ГУР, РФ потрібна така кількість людей у війську через її стратегії.

Росіяни не будуть істотно зменшувати кількість своїх військ після закінчення розпочатої ними війни в Україні. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю YouTube-каналу "Анна Максимчук".

На думку керівника ГУР, цьому є абсолютно логічні пояснення.

"Перш за все, їм потрібна така кількість, згідно їх стратегії. Зараз, ну, відсотків так 50 всього цього воєнного бюджету з'їдають воєнні виплати. Доплати бійцям, одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він вижив до кінця контракту, виплати за поранення, виплати за загибель і так далі", - зазначив Буданов.

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За його словами, друга частина - це оплата на закупівлю боєприпасів, і третя - на ремонт і обслуговування техніки.

"Коли війна закінчується, всі ці виплати закінчуються, проблеми йдуть і вивільняється величезний бюджет. Тому зменшення не буде", - додав він.

Війна в Україні - заяви Буданова

Кирило Буданов відповів на запитання, чи понесе Російська Федерація відповідальність за всі свої злочини.

"Німці відповідали протягом багатьох років, але вони відповідали тільки з однієї причини - тому що вони програли", - коротко заявив глава ГУР.

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