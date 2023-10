Адміністрація лідера США прокоментувала заяву Байдена про те, що Ізраїль має відкласти запланований наступ на ХАМАС.

Теза лідера США Джо Байдена про те, що Ізраїль має відкласти запланований наступ на сектор Гази, щоб знищити терористів ХАМАС, - помилка.

Білий дім дав офіційне спростування відповідній заяві. Як уточняє The Times of Israel, йдеться про коментар Байдена, який політик дав репортерам під час посадки на борт Air Force One 20 жовтня.

Тоді на зустрічне запитання журналістів про те, чи повинен Ізраїль відмовитися від вторгнення заради звільнення більшої кількості полонених, Байден відповів: "Так".

Однак, за словами речника Білого дому Бена Лаболта, відповідь Байдена стосувалася звільнення заручників. Лідер США не розчув повністю запитання та відповів ствердно саме на цю тезу репортерів, цитує Reuters.

"Президент був далеко. Він не почув запитання повністю. Запитання звучало так: "Чи хотіли б ви бачити більше звільнених заручників?" Більше він нічого не коментував", - заявив Лаболта.

Байден звернувся до Ізраїлю через дії ХАМАС

В середу 18 жовтня стало відомо, що Байден приїхав з неанонсованим візитом до Ізраїлю на тлі бойових дій, які розпочалися в секторі Гази через напад ХАМАС на Ізраїль (7 жовтня).

20 жовтня президент США виступив зі зверненням до мешканців Ізраїлю. Він вказав, що між терористами ХАМАС та Путіним є дещо "спільне" - це прагнення знищити демократію у сусідніх із собою країнах. На тлі цього Байден заявив, що направив до Конгресу терміновий запит на фінансування допомоги Ізраїлю та Україні. Він назвав цей крок розумною інвестицією у спільну безпеку.

