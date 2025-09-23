Солдати сплутали Challenger 2 з ворожою ціллю, побачивши його через тепловізійний приціл на відстані близько 500 метрів.

Британські солдати в бронетранспортері Warrior помилково обстріляли союзний танк Challenger 2. За даними The Sun, це сталося під час спільних навчань військ Королівського валлійського полку і Королівського танкового полку на полігоні Castlemartin у Пембрукширі.

Зазначається, що британські солдати випустили шість залпів із 30-мм гармати. П'ять снарядів влучили в союзний Challenger 2, але відскочили від його броні. Відомо, що ніхто з чотирьох членів екіпажу не постраждав.

Журналісти додали, що солдати в бронетранспортері Warrior сплутали Challenger 2 з ворожою ціллю, побачивши його через тепловізійний приціл на відстані близько 500 метрів. Британські військові здійснили "аварійний постріл", при цьому навідник стріляв у повністю автоматичному режимі і спустошив обидва тризарядні магазини гармати.

У виданні уточнили, що гармата Rarden, з якої було відкрито вогонь, була заряджена інертними навчальними снарядами замість вибухових або бронебійних.

Журналісти розповіли, що цей інцидент стався ввечері 18 вересня. Навчання почали проводити перед спільним розгортанням в Естонії для захисту східного кордону НАТО від Росії.

Раніше заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив, що британська ініціатива з патрулювання повітряного простору України їхньою авіацією навряд чи буде реалізована. Він зазначив, що малоймовірно те, що Лондон піде на це без підтримки з боку США.

Храпчинський звернув увагу на те, що це подається як повітряне патрулювання після сталого миру і причому охоплюватиме лише частини українських територій.

