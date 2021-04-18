Еммануель Макрон вважає, що міжнародна спільнота має позначити чіткі "червоні лінії" у стосунках з Росією.
Читайте такожМакрон планує найближчим часом обговорити з Путіним українське питанняПрезидент Франції заявив в інтерв'ю, що повністю поділяє бажання президента США Джо Байдена щодо діалогу з Росією, однак важлива чіткість, пише CBS News.
"Думаю, лише санкцій недостатньо, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, проте щоб вести конструктивний та ефективний діалог, вам потрібна довіра", - сказав Макрон.
Аби досягти надійності, президент Франції зазначив, що "слід визначити чіткі червоні лінії з Росією". На його думку, міжнародна спільнота дотримується "наївного підходу" щодо РФ.
"Вважаю, що те, що сталося кілька років тому, коли до України вторглися, це не провал дипломатії, це провал нашої колективної довіри до Росії", - додав Макрон.
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- Під час візиту Зеленського до Франції канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Макрон закликали Російську Федерацію відвести російські війська від українських кордонів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram