Президент Франції вважає, що лише санкцій недостатньо.

Еммануель Макрон вважає, що міжнародна спільнота має позначити чіткі "червоні лінії" у стосунках з Росією.

Читайте такожМакрон планує найближчим часом обговорити з Путіним українське питанняПрезидент Франції заявив в інтерв'ю, що повністю поділяє бажання президента США Джо Байдена щодо діалогу з Росією, однак важлива чіткість, пише CBS News.

"Думаю, лише санкцій недостатньо, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, проте щоб вести конструктивний та ефективний діалог, вам потрібна довіра", - сказав Макрон.

Аби досягти надійності, президент Франції зазначив, що "слід визначити чіткі червоні лінії з Росією". На його думку, міжнародна спільнота дотримується "наївного підходу" щодо РФ.

"Вважаю, що те, що сталося кілька років тому, коли до України вторглися, це не провал дипломатії, це провал нашої колективної довіри до Росії", - додав Макрон.

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Переклад: Катерина Комолова