Водночас Шарль Мішель продовжує вірити у необхідність відвертого діалогу з Росією, у тому числі на найвищому рівні.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголошує, що Російській Федерації доведеться дорого заплатити, якщо російські війська знову загрожуватимуть Україні.

Про це Мішель заявив під час звернення на конференції послів.

Читайте такожУкраїна потролила Росію у Twitter: "найгірший головний біль""Воєнна активність Росії на кордоні дуже турбує. І я був дуже чітким, що доведеться заплатити дуже високу ціну - одночасно політично і економічно, якщо суверенітету України знову погрожуватимуть російські війська", - сказав Мішель.

При цьому він наголосив, що продовжує вірити у необхідність відвертого діалогу з Росією, у тому числі на найвищому рівні.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила про готовість розширити та запровадити нові санкції у разі вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

Раніше тривоги щодо "нападу на Україну Радянського Союзу" висловив глава Пентагона Ллойд Остін: "Все, що ми робимо, буде зроблено спільно з міжнародною спільнотою. У найкращому випадку ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну".

Схвальне ставлення Путіна до Радянського Союзу для міжнародної спільноти не є секретом. За час його президенства в РФ почали стрімко культивувати спадок СРСР й окремих "червоних" діячів.

Уряди країн Європи непокоять спроби Кремля переписувати світову історію, замовчуючи злочини радянської окупації. Так, президент Франції Еммануель Макрон в лютому 2020 року звинуватив главу Кремля у спробі переписати історію Другої світової.

У своїй пропагандистській статті, опублікованій у липні 2021 року, Путін називав росіян та українців "одним народом", посилаючись нібито на спільну історію, мову і віру.

У Європі агресорами вважають і нацистську Німеччину, і більшовицький СРСР – згідно з пактом Молотова-Ріббентропа. У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення і підготувати до війни армію.

Видання Bild у березневій статті у 2018 році зазначало, що Володимир Путін відродив культ Сталіна в Росії. Російські історіографи ніби не помічають жертв кривавого диктатора, а тільки вихваляють його "героїчні подвиги".

У Росії замовчують вбивства козаків, переслідування і переселення національних меншин, Голодомор в Україні, ініційований радянською Москвою, розстріли, тортури та ув'язнення в ГУЛАГу представників духовенства і творчої інтелігенції.

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Автор: Віталій Саєнко