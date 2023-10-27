Журналіст запитав, як чиновник може виправдати вбивства ізраїльтян, які спали у своїх будинках під час нападу терористів.

Високопоставлений чиновник ХАМАС Газі Хамад перервав інтерв'ю ВВС після запитання, чим він виправдовує вбивство ізраїльських мирних жителів.

Як пише The Times of Israel, журналіст Хьюго Бачега запитав представника ХАМАС, як він може пояснити жорстокі вбивства понад 1400 ізраїльтян, більшість з яких були цивільними. У відповідь Хамад повторив наратив про те, що загибель мирного населення стала результатом "конфронтації", а не була спланована заздалегідь.

"Не було жодного наказу вбивати будь-кого з мирних жителів. Там територія дуже широка, там багато людей, були сутички та протистояння. Я можу вам сказати, що у нас не було жодного наміру чи рішення вбивати мирних жителів", - наполягав Хамад.

"Це не протистояння, ви вдерлися в будинки", – відповів журналіст.

"Я можу вам сказати, що у нас не було жодного наміру чи рішення вбивати мирних жителів", - наполягав Хамад.

"Як ви виправдовуєте вбивство людей, які сплять?", - запитав журналіст BBC.

Після цього питання Хамад зняв мікрофон, прикріплений до його куртки, відкинув його вбік і сказав: "Я хочу припинити це інтерв’ю".

Війна в Ізраїлі 2023 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня під час нападу ХАМАС на Ізраїль угруповання бойовиків вбило понад 1400 осіб, переважно мирних жителів, і захопило близько 200 заручників, яких відвезли в сектор Гази.

Ізраїль розкритикував Росію за прийом делегації ХАМАС, назвавши візит "негідним кроком" і попросивши Москву вислати чиновників. У МЗС Росії заявили, що переговори були зосереджені на звільненні заручників і евакуації іноземних громадян з Гази. В ході переговорів Росія "підтвердила свою незмінну позицію" на користь створення палестинської держави, сказали вони.

Після атаки ХАМАС на Ізраїль, Росія неодноразово застерігала проти наземного вторгнення Єрусалиму в Газу, яке, за словами російського диктатора Володимира Путіна, призведе до більш широкого регіонального конфлікту. Путін також звинуватив США в ескалації конфлікту.

За даними ЗМІ, ізраїльські політичні та військові лідери розділилися в думках про те, чи варто проводити наземну операцію в секторі Газу і як вона повинна виглядати.

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