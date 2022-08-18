В ЄС зараз немає єдиної думки в цьому питанні.

У Європейському Союзі немає єдиної думки щодо заборони на видачу шенгенських віз росіянам. За такий крок виступають країни зі Східної Європи, а держави, які знаходяться далі від війни, не бажають реалізовувати таке обмеження. Чому цю санкцію все ж необхідно ввести, розповіли колишні і діючі високопоставлені європейські чиновники.

Як передає видання CNN, колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стубб раніше виступав за лібералізацію візового режиму з Росією. Але зараз позиція екс-чиновника змінилася.

"Це сумний стан справ, але ціна війни повинна бути відчутна для російських громадян. Єдиний спосіб змінити серця і уми російського народу — це дати йому зрозуміти, що те, що робить Путін, є кричущим порушенням міжнародного права. Це означає повну візову заборону для росіян", — заявив Стубб.

Колишній міністр оборони Литви і нинішній член Європарламенту Раса Юкнявічене вказала на ще одну причину введення візових обмежень для громадян РФ. За її словами, "це в першу чергу питання безпеки".

"Російські громадяни їздять в ЄС в основному через Фінляндію та Естонію. Офіційні служби цих країн знаходяться під величезним тиском. Росію контролюють успадковані від КДБ структури, які використовують відкритість країн Шенгенської зони для різних операцій", — повідомила Юкнявічене.

Проти візових санкцій виступає канцлер ФРН Олаф Шольц. Він каже, що не можна закривати кордони, адже є російські громадяни, які не підтримують війну і тікають від режиму Путіна. Однак високопоставлений німецький дипломат в розмові з CNN розповів про іншу причину, чому Шольц противиться забороні на шенгенські візи. За його словами, канцлер прагне "збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з Росією, і тими, хто хоче здаватися жорстким".

Нагадаємо, раніше сьогодні, 18 серпня, УНІАН повідомляв, що Естонія перестала пропускати російських громадян з шенгенськими візами, виданими країною. Обмеження стосуються поїздок з цілями туризму, розваг, відвідування спортивних і культурних заходів.

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