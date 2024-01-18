За словами Зеркаль, у британців є чітке розуміння глобального значення війни в Україні.

Члени Палати лордів заявляли про готовність вступити у війну з Росією, однак не можуть цього зробити через політику Байдена. Про це повідомила екс-заступник голови МЗС Лана Зеркаль в ефірі передачі "Тема з Наталією Мосейчук".

"Влітку 2022 року я була в парламенті в Лондоні і лорди відверто говорили: якби не політика Байдена, ми вже відкрито стали б частиною цієї військової операції. А вони нас стримують", - розповіла Зеркаль.

За її словами, у британців є чітке розуміння глобального значення війни в Україні.

"Брити дуже люблять, коли щось британське десь допомагає перемагати",-додав волонтер Сергій Притула.

Британське суспільство досить активно долучається до допомоги ЗСУ. Особливо - при певних умовах.

"Коли з'являється інформація в британських медіа, що українці придбали британську техніку, у нас різко зростають донати в фунтах", - розповів він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На фронті за поточну добу сталося 114 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбницькими військами. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що за останні два тижні ворог не мав тактичних успіхів біля Бахмута.

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