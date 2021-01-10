Чоловік не бачив рідних тривалий час.

Житель міста Понтіанак Яман Зай втратив у авіакатастрофі літака "Боїнг" 735-500 жінку та трьох дітей.

Як передає видання cerdikindonesia, чоловік не бачив рідних тривалий час.

Читайте такожНа борту індонезійського "Боїнга", що зазнав катастрофи, не було українців - МЗС

«Я приїхав в аеропорт Супадіо Понтіанак, щоб забрати свою дружину і трьох дітей», - сказав чоловік у сльозах.

Він пояснив, що його дружина і діти хотіли відвідати його в Понтіанаку, бо вони пропрацювали тут рік.

«Востаннє я зв'язувався мобільним телефоном до того, як сім'я сіла в літак», - сказав він із сумом.

Авіакатастрофа в Індонезії

9 січня, в Індонезії поблизу Джакарти було втрачено зв'язок з пасажирським літаком індонезійської компанії Sriwijaya Air.

Пізніше стало відомо, що літак впав у воду поблизу столиці країни Джакарти.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк