Ще восени Дірксен стверджувала, що не боїться заниженого рейтингу свого ресторану після скандалу довкола українських біженців.

Росіянка Єлена Дірксен, яка торік закликала Путіна бомбити Дрезден і оскандалилась своїми українофобськими заявами, знову поскаржилася нібито "на цькування" через свою "позицію". Цього разу Дірксен не вистачило грошей, щоб розплатитися з боргами свого ресторану "Родина", і вона вигадала виправдання - організоване проти неї переслідування.

У пропагандистському Telegram Mash стверджується, що Дірксен нібито заборгувала 10 мільйонів євро, а тепер відповідні органи почали процес банкрутства "Родины".

Пропагандисти пишуть, що все це через те, що вона "росіянка" і що скаржилася канцлеру ФРН Олафу Шольцу на українських біженців.

Через кілька місяців після скандалу довкола "бомбардування" Дрездена на її ім'я почали приходити рахунки від страхової. До її ресторану приставили кризового керуючого, який займався процесом банкрутства.

"Якщо процес не зупинити, рестораторка втратить справу всього життя", - скаржаться пропагандисти.

Єлена Дірксен - що відомо про скандал

Ще у жовтні 2022 року в інтернеті завірусився ролик, на якому росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден на тлі мітингу українців.

Особу росіянки встановили досить швидко, нею виявилася ресторатор Єлена Дірксон. Тому вона записала відеозвернення, в якому скаржилася, що почала отримувати погрози в Instagram.

Постраждав і ресторан, яким вона володіє, адже люди масово ставили йому низький рейтинг. Однак вона запевняла, що "антиреклама - теж реклама" і закликала "продовжувати в тому ж дусі".

Вас також можуть зацікавити новини: