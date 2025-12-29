'Це нікуди не годиться': Трамп обурився нібито 'атакою' України на резиденцію Путіна

Трамп заявив, що його остання бесіда з Путіним "пройшла дуже добре".

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви Росії про те, що Україна нібито атакувала державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області (Валдай). Його слова цитує Sky News.

"Я, чесно кажучи, нічого про це не знаю. Я щойно про це почув, але, так би мовити, нічого про це не знаю. Це було б дуже погано, це було б недобре", - сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За словами Трампа, про "атаку" йому розповів особисто Путін під час їхньої останньої розмови.

"Президент Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що його атакували. Це нікуди не годиться. Зовсім нікуди не годиться. Не забувайте, що я зупинив постачання ракет Tomahawk (Україні - УНІАН)", - наголосив президент США.

Також Трамп розповів про свою нещодавню розмову з Путіним. За його словами, бесіда пройшла дуже добре.

"На той час, коли ми закінчили, в Росії було 2:30 ночі. У нас була дуже хороша розмова. Ми розмовляли о 8 ранку за нашим часом, і це була дуже продуктивна розмова", - поділився президент США.

Трамп зазначив, що під час розмови з Путіним вони обговорювали "кілька дуже складних питань". Він висловив упевненість, що деякі з цих питань вдасться вирішити, після чого буде досягнуто миру.

РФ може завдати ударів по державних будівлях у Києві - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт для нанесення ударів по державних будівлях у Києві. Він нагадав, що нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про те, що ЗСУ нібито в ніч на 29 грудня зробили спробу атакувати державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області (Валдай).

Також глава МЗС Росії заявляв, що Росія "визначила час і об'єкти для удару у відповідь". За словами Зеленського, ці дуже небезпечні заяви з боку Москви очевидно спрямовані на зрив усіх досягнень української спільної роботи з командою президента США Дональда Трампа.

