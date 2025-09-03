Українська компанія Fire Point вперше відкриє оборонне виробництво на території Данії, запустивши завод з твердого ракетного палива поруч із авіабазою F-35.

Український виробник крилатих ракет "Фламінго", компанія Fire Point, готується розпочати виробництво твердого ракетного палива на території Данії. За даними DR, запуск нового підприємства заплановано на 1 грудня 2025 року, що стане першим випадком розміщення українського оборонного підприємства в королівстві.

Виробництво буде розташоване поруч із авіабазою Скридструп, де дислокуються винищувачі F-35 Королівських Повітряних сил Данії. Для роботи на датському ринку компанія створила дочірнє підприємство FPRT, яке вже отримало місцевий реєстраційний номер CVR та запустило власний сайт fprt.dk.

Основним продуктом нового заводу стане тверде ракетне паливо, що не потребує заправки перед запуском, легко зберігається та забезпечує стабільне горіння — саме такий тип пального використовується в ракеті "Фламінго".

Виробництво здійснюватиметься відповідно до нового закону Данії, який дозволяє уряду ігнорувати окремі регуляції та скарги громадян, якщо проєкт має критичне значення для оборони або цивільної безпеки. Закон набуде чинності у вересні 2025 року.

У внутрішньому листі, що потрапив до журналістів DR, зазначено, що всі міністерства мають оцінити, чи слід відступити від додаткових норм, щоб забезпечити вчасний запуск виробництва.

Ракети "Фламінго" - що відомо

Українські ракети "Фламінго" уразили ряд обʼєктів на території тимчасово окупованого Криму, зокрема заставу та патрульні катери ФСБ у Криму.

Всі випущені ракети "Фламінго" досягли цілей у Криму, повідомив військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, це стало можливо завдяки знищенню РЛС від комплексів С-400/300, що на певний час дає Силам оборони "вікно можливостей".

