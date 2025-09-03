В Данії будується завод для виробництва ракет і дронів, - Зеленський

Глава держави очікує, що інші країни теж будуть спільно з Україною створювати заводи для виробництва озброєння.

України Володимир Зеленський повідомив про спільне будівництво нового заводу в Данії з метою подальшого виробництва ракет і дронів. Про це глава держави сказав під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"В Данії будується новий завод з виробництва ракет і дронів. Дякую Метте за вашу підтримку", - повідомив Зеленський.Президент України розповів про домовленість, що Латвія, Литва та інші держави підуть цим шляхом і будуть будувати разом з Україною заводи.

Виробництво української зброї в Європі

Як повідомляв УНІАН, навесні стало відомо, що Німеччина має надати українській військовій промисловості мільйони євро для самостійного розроблення та масового виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів.

Відео дня

Нещодавно міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що після підписання угоди про фінансування Німеччиною виробництва в Україні далекобійного озброєння пройшло три місяці. У зв'язку з цим, в Берліні вже позитивно оцінюють таку ініціативу.

Вас також можуть зацікавити новини: