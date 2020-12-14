Експерт вважає, що Путін "може прийти в стан овочу".

Деокупація Донбасу відбудеться "дуже швидко" після фізичної або політичної смерті президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що Путін "може прийти в стан овочу".

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"Він (Путін, - "Апостроф") може прийти в стан овочу, якоюсь мірою він до цього рухається. Тоді його оточення буде змушене змінити бренд. І зараз ми бачимо, що його показують з бункера, він часто робить абсолютно неадекватні заяви. Це все стоїть на порядку денному", - зазначив він.

За словами Піонтковського, ймовірно, що Донбас дуже швидко повернеться в Україну після фізичної або політичної смерті Путіна. З Кримом, на його думку, ситуація інакша. Окупований півострів повернеться в Україну після більш серйозної трансформації - відходу путінського режиму в цілому.

Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля

Як повідомило 6 листопада видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку наступного року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.

У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.

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Автор: Андрій Василюк