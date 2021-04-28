У квітні Джо Байден оголосив, що США виведуть контингент до 11 вересня.

Держдеп наказав частині співробітників посольства США в Кабулі залишити місто, якщо вони зможуть виконувати свої обов’язки дистанційно.

Читайте такожFinancial Times: У Китаї вперше з 1949 року зменшилося населенняПро це пише Радіо Свобода.

«Поїздки в усі райони Афганістану небезпечні через критичні рівні викрадення людей, захоплення заручників, вибухи смертників, широкомасштабні військові бойові операції, наземні міни та напади терористів та повстанців, включно з нападами з використанням транспортних засобів, магнітних або інших саморобних вибухових пристроїв, жилетів самогубців та гранат», – йдеться в документі.

За словами представниці Державного департаменту, наказ стосується «відносно невеликої кількості співробітників посольства США в Кабулі».

«Ми не очікуємо будь-яких змін у нашій діяльності та можливостях, які будуть результатом цієї дії», - сказала вона.

Що цьому передувало

Як відомо, мирна угода, яку США уклало з талібами в 2020 році, передбачала виведення американських військ із країни в травні 2021-го. Проте афганський уряд звинувачує «Талібан» у недостатніх зусиллях для припинення насильства.

У квітні президент США Джо Байден оголосив, що 1 травня США почнуть виведення військ і виведуть контингент до 11 вересня. Військові, необхідні для охорони американського посольства у Кабулі, залишаться після 11 вересня.

Представники руху "Талібан" пригрозили відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо військові не вкладуться в термін відходу з цієї країни.

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Автор: Людмила Жерновська