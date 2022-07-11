За словами президента Зеленського, це питання небезпечне не тільки для України, а для усіх країн демократичного світу.

В МЗС України відреагували на рішення Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін "Північного потоку-1".

"У короткостроковій перспективі завдяки турбіні Німеччина та інші європейські країни зможуть поповнити свої запаси газу, що підвищить їхню енергетичну безпеку та стійкість, і дасть змогу протидіяти використанню Росією енергетики як зброї", - йдеться у заяві речника Державного департаменту США Неда Прайса.

Прайс запевнив, що США допомагають партнерам зменшити їхню енергетичну залежність від Росії.

"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб зменшити нашу колективну залежність від російської енергетики, і продовжити тиск на президента Путіна. Зокрема, це стосується пошуку шляхів скорочення доходів Росії від енергоносіїв, для зменшення можливостей Росії фінансувати їхню жорстоку війну в Україні", – зазначив Прайс.

Водночас, він підкреслив, що США вживають активних заходів для обмеження впливу війни на світові енергетичні ринки та захисту економіки.

У відповідь Міністерство закордонних справ викликало представника Канади в Україні через "абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії". Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму сьогоднішньому відеозверненні до українців.

Він зазначив, що "це стосується не просто якоїсь турбіни", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати фактично Росії, а "це стосується спільних правил".

"Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне", - наголосив Зеленський.

За його словами, це питання небезпечне не тільки для України, а для усіх країн демократичного світу.

"Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що тепер Росія спробує не просто максимально обмежити, а повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу в Європу.

"Саме до цього тепер треба готуватись. Саме це тепер провокується. Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого сильнішого тиску", - додав він.

Президент підкреслив, що "Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами і не гратиме зараз, якщо не побачить сили".

Він наголосив, що сьогодні весь день триває розбір завалів у місті Часів Яр на Донеччині, де позавчора російські терористи завдали удару по двох багатоповерхівках, і на цей час у списку загиблих 31 людина, а девʼятьох вдалося врятувати. За його словами, Харків пережив нові жорстокі удари російської армії - чергова ракета влучила в житловий будинок – один підʼїзд повністю зруйнований. Зеленський нагадав, що вранці окупанти обстріляли Салтівський та Київський райони з реактивної артилерії – пʼять людей убито. При цьому зазначив, що ракетних ударів зазнала Одещина, продовжились надзвичайно жорстокі бойові дії на Донеччині й на території Луганської області.

"І на такому тлі просто соромно дивитись, як людям не вистачає сміливості, щоб чесно розібратися з однією турбіною", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Євросоюз також не бачить порушення санкцій у рішенні Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для встановлення на російський газопровід "Північний потік-1".

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