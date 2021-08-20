У липні група американських дипломатів написала держсекретарю США Ентоні Блінкену секретну телеграму, у якій закликала ухвалити негайні заходи через імовірне погіршення політичної ситуації в Афганістані у зв’язку з запланованим виведенням американських військ.
Про це пише CNN з посиланням на джерела в Державному департаменті.
Попередні попередження були Держдепом проігноровані, тому дипломати написали меморандум про незгоду, зазначає видання.
У тексті йшлося про те, що Вашингтон повинен зайнятися негайною евакуацією афганців, котрі допомагали США. Відповідь прийшла за кілька днів, Вашингтон розглянув деякі порушені питання, але не всі рекомендації були виконані.
Читайте такожЕвакуацію в аеропорту Кабула очікують 6 тисяч людей - Держдеп СШАЗаконодавці вивчають, чи міг Білий дім мінімізувати наслідки запланованого виведення військ.
Заступник радника з нацбезпеки Джон Файнер зазначив, що доповідна, зокрема, "передбачала можливе падіння афганського уряду після скорочення чисельності військ США 31 серпня".
"Очевидно, що все відбулося навіть швидше, ніж передбачалося у телеграмі. Я думаю, що телеграма показує те, про що ми говорили весь час, а це значить, що ніхто не мав цього точного визначення, що уряд і армія Афганістану впадуть за лічені дні", – сказав він журналістам.
Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс зміст телеграми відмовився коментувати. Натомість сказав, що Блінкен читає кожен лист, проглядає й уточнює кожну відповідь.
Доповідні незгоди призначені для дипломатів, щоби висловити стурбованість з приводу політичних подій, коли вони відчувають, що не були почуті іншими способами.
Водночас один зі співрозмовників видання зауважив, що департамент створив цільову групу, котра займається оформленням документів для евакуації біженців. У доповідній йшлося і про заклик організувати доставку афганців повітрям, що було оголошено наступного дня після отримання телеграми.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан. 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.