Законодавці вивчають, чи міг Білий дім мінімізувати наслідки запланованого виведення військ.

У липні група американських дипломатів написала держсекретарю США Ентоні Блінкену секретну телеграму, у якій закликала ухвалити негайні заходи через імовірне погіршення політичної ситуації в Афганістані у зв’язку з запланованим виведенням американських військ.

Про це пише CNN з посиланням на джерела в Державному департаменті.

Попередні попередження були Держдепом проігноровані, тому дипломати написали меморандум про незгоду, зазначає видання.

У тексті йшлося про те, що Вашингтон повинен зайнятися негайною евакуацією афганців, котрі допомагали США. Відповідь прийшла за кілька днів, Вашингтон розглянув деякі порушені питання, але не всі рекомендації були виконані.

Читайте такожЕвакуацію в аеропорту Кабула очікують 6 тисяч людей - Держдеп СШАЗаконодавці вивчають, чи міг Білий дім мінімізувати наслідки запланованого виведення військ.

Заступник радника з нацбезпеки Джон Файнер зазначив, що доповідна, зокрема, "передбачала можливе падіння афганського уряду після скорочення чисельності військ США 31 серпня".

"Очевидно, що все відбулося навіть швидше, ніж передбачалося у телеграмі. Я думаю, що телеграма показує те, про що ми говорили весь час, а це значить, що ніхто не мав цього точного визначення, що уряд і армія Афганістану впадуть за лічені дні", – сказав він журналістам.

Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс зміст телеграми відмовився коментувати. Натомість сказав, що Блінкен читає кожен лист, проглядає й уточнює кожну відповідь.

Доповідні незгоди призначені для дипломатів, щоби висловити стурбованість з приводу політичних подій, коли вони відчувають, що не були почуті іншими способами.

Водночас один зі співрозмовників видання зауважив, що департамент створив цільову групу, котра займається оформленням документів для евакуації біженців. У доповідній йшлося і про заклик організувати доставку афганців повітрям, що було оголошено наступного дня після отримання телеграми.

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Автор: Яна Ставська