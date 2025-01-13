Крістофер Рей зазначив, що йде з посади, щоб уникнути залучення ФБР у політичні конфлікти.

Директор ФБР Крістофер Рей оголосив про своє рішення піти у відставку - майже на три роки раніше визначеного терміну. При цьому новообраний президент Дональд Трамп уже знайшов кандидатуру йому на заміну.

Коментуючи своє рішення для CBS News, Рей пояснив, що його метою було уникнути втягнення ФБР у політичні конфлікти, зокрема скандалів з адміністрацією Трампа.

"Це було одним із найважчих рішень, які мені коли-небудь доводилося ухвалювати... Але обраний президент ясно дав зрозуміти, що він має намір внести зміни, і закон свідчить, що він може це зробити з будь-якої причини або без причини взагалі. Я дійшов висновку, що було б краще для Бюро зробити це впорядковано, щоб не втягувати ФБР ще глибше в конфлікт", - заявив він.

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Як зазначає CBS News, період, коли Крістофер Рей очолював Бюро, був одним із найбільш політично напружених за 116-річну історію ФБР. Розслідування зачіпали як адміністрацію Дональда Трампа, так і чинного президента Джо Байдена, і він зазнавав критики з обох сторін.

Політика Трампа щодо ФБР

Раніше Дональд Трамп оголосив, що планує призначити на пост глави ФБР лояльну йому людину - колишнього співробітника Національної безпеки Кеша Пателя.

Патель раніше закликав позбавити ФБР його ролі зі збору розвідданих і очистити його лави від будь-якого співробітника, який відмовляється підтримувати порядок денний Трампа.

ФБР під керівництвом Крістофера Рея провело обшук на курорті Трампа у Флориді, щоб вилучити секретні документи, розслідувало його спроби скасувати результати виборів 2020 року і розслідувало дії людей, які штурмували Капітолій США на його підтримку.

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