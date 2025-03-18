Ніколи досі ставлення президента США до певної країни не було настільки відмінним від громадської думки.

Більшість американських виборців симпатизують Україні і майже ніхто не симпатизує Росії. При цьому виборці вважають, що президент Трамп або симпатизує Росії, або лишається більш-менш нейтральним. Про це пише NBC News із посиланням на нове опитування.

Так, 61% опитаних виборців США обирають Україну, коли їх запитують про симпатії до двох сторін конфлікту. І лише 2% вважають Росію більш для них симпатичною. Решта кажуть, що не мають прихильності до жодної зі сторін.

При цьому 49% американців вважають, що Дональд Трамп навпаки явно симпатизує Росії. Ще 40% вважають, що їхній президент нейтрально ставиться до обох сторін. І лише 8% американців вірять, що Трамп прихильний до України.

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Соціолог Джефф Горвітт, який проводив це опитування, зізнався, що не пам'ятає аналогічної ситуації, коли б симпатії американського народу до певної країни та громадська думка про дії президента США щодо цієї країни розходилися би настільки далеко.

Щоправда, до певної міри цей розкол пояснюється партійною поляризацією американського суспільства. Так, Україну підтримують 88% прихильників Демократичної партії. Натомість серед республіканців більшість (57%) кажуть, що не підтримують жодну сторону.

Політика Трампа щодо України

Як писав УНІАН, Трамп неодноразово казав, що у нього чудові стосунки з російським диктатором і що він вірить Путіну.

Фактичним підтвердженням цього є схильність Трампа беззастережно озвучувати російську пропаганду так, ніби це правда. Днями він, наприклад, радісно повторив путінську брехню про буцімто тисячі українських солдатів, які потрапили в оточення на Курщині.

Британський військовий експерт Майкл Кларк вважає, що Трамп фактично віддає Путіну статус переможця у війні проти України: Росії дозволено залишити собі загарбані території без жодного покарання за це.

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