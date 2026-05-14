Трамп і Сі влаштували 'дуель рукостискання' (відео)

Обидва лідери намагалися показати один одному, хто в Пекіні головний.

Під час протокольної церемонії зустрічі в Пекіні президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін перетворити стандартне вітання на коротке символічне протистояння. Камери зафіксували момент, як два лідери зійшлися в короткій, але красномовній битві домінування.

Як свідчать відео, опубліковані зокрема пресслужбою Білого дому, Трамп підійшов до візаві з характерною енергією: різкий крок уперед, широка усмішка та впевнений жест руки. Американський лідер традиційно спробував перехопити ініціативу, зробивши рукостискання більш динамічним і трохи затягнутим.

Як видно на опублікованих кадрах, Трамп робив різкіші рухи, частково тягнув руку Сі на себе і довго її не відпускав. Подібний стиль вітання американський президент демонстрував і раніше під час зустрічей з іншими іноземними лідерами.

Однак Сі Цзіньпін відповів холодною китайською стратегією: спокійна постава, мінімальна реакція на рухи Трампа та тверда фіксація позиції. Китайський лідер не став підлаштовуватися під чужий темп і не дав себе "перетягнути". У результаті вийшов класичний контраст стилів – американська пряма енергія проти східної стриманості та витримки.

Контакт тривав рівно стільки, скільки вимагала телевізійна картинка. Після кількох секунд обміну жестами обидва лідери швидко перейшли до офіційної частини – прогулянки червоною доріжкою та подальших переговорів у Великій залі народних зборів.

Зустріч Трампа і Сі: що треба знати

Поточна зустріч у Пекіні стала першим візитом Трампа до Китаю з моменту його повернення у Білий дім. Спочатку саміт планували на березень 2026 року, проте його перенесли через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, яка суттєво змінила глобальний контекст.

Ця зустріч потрібна обом лідерам для управління стратегічним суперництвом між двома найбільшими економіками світу. Основні теми, які планують обговорити Сі і Трамп – нормалізації ситуації в торгівлі та тарифній політиці, контроль над критично важливими мінералами, штучний інтелект, ситуація навколо Тайваню та, особливо, вплив Китаю на врегулювання іранського конфлікту (зокрема, відкриття Ормузької протоки).

При цьому оглядачі не очікують, що тема війни в Україні буде детально обговорена під час поточного візиту.

