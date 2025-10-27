Президент США заявив, що "у США є хороші люди".

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що не проти балотуватися в президенти 2028 року, але, з огляду на неконституційність свого третього терміну, вважає головними претендентами на цю посаду віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо. Про це він заявив журналістам на борту Air Force One, повідомляє Politico.

Представники преси запитали Трампа про його позицію щодо ідеї балотуватися на третій термін, яку нещодавно висунув колишній стратег Білого дому Стів Беннон.

"Я б із задоволенням це зробив. У мене найкращі показники за всю історію", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що "насправді не думав про це" і що "у США є хороші люди". Коли його попросили назвати імена, він вказав на держсекретаря Рубіо, який повернувся в прескабіну, і продовжив:

"У нас чудові люди - мені не потрібно вдаватися в подробиці. Один стоїть просто тут".

Також Трамп похвалив віцепрезидента США Венса.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Чудовий віцепрезидент. Я не впевнений, що хтось буде висуватися проти цих двох", - сказав президент.

Слова Беннона про третій термін Трампа

Раніше колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон заявив, що Трамп буде президентом у 2028 році. Він сказав, що люди "повинні з цим звикнути" і цього "потребує сама країна".

