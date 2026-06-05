'Це я їх довів': Трамп прокоментував лист Зеленського до Путіна

Президент США вважає, що тепер Київ і Москва можуть домовитися і без нього.

Лідери України та Росії мають зустрітися віч-на-віч без присутності посередника. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп, коментуючи відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Путіна.

Так, журналісти запитали у нього, чи мають Зеленський і Путін зустрітися особисто, перш ніж США повернуться до ролі модератора переговорів.

"Ну, я не проти. Я маю на увазі, нехай вони домовляються. Це я їх довів до цієї позиції. І я думаю, що це буде вирішено. Я думаю, що ми наближаємося до того, де Росія та Україна мали б... [укласти мир]", - заявтв Трамп, вкотре нагадавши, що якби він був президентом США, російсько-української війни начебто ніколи не сталося.

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Відкритий лист Зеленського

Як писав УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до президента Росії Володимира Путіна. У ньому український лідер запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні (наприклад, у Швейцарії чи Туреччині) для обговорення припинення війни. Зеленський наголосив на готовності України до повного припинення вогню на період переговорів, обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" та прямого діалогу без очікування додаткових міжнародних факторів.

Спочатку речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про лист, але традиційно запропонував Зеленському приїхати до Москви для зустрічі, що Зеленський заздалегідь назвав неприйнятним варіантом. Пізніше вже сам Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з українським президентом. За його словами, для України сенс лише в зупинці російського наступу, а Росії потрібні "домовленості". Він також назвав лист "з елементами хамства" та непродуктивним для підготовки переговорів.

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