За словами радника Трампа, всі сторони мають бути зацікавлені у закінченні війни в Україні.

Епоха "нескінченної війни" зі смертями та руйнуваннями з усіх боків закінчилася. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц в ефірі Fox News.

За його словами, ця війна коштувала сотні мільярдів доларів та забрала життя "сотні тисяч, якщо не мільйони" людей.

"Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він має намір покласти край цій війні, що всі сторони повинні бути в цьому зацікавлені. І, знаєте, я думаю, що розчарування справді виникло протягом останнього тижня через цю дивну ескалацію риторики, що супроводжувала презентацію того, що ми вважаємо абсолютною можливістю, а саме: інвестиції Сполучених Штатів в українську інфраструктуру", - сказав він.

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Волц додав, що Трамп зосереджений на тому, аби припинити бойові дії, досягти припинення вогню та укласти ширшу угоду.

"Це почалося з його телефонної розмови з президентом Путіним минулого тижня. Він одразу ж зателефонував президенту Зеленському. У дипломатії для цього є термін "човникова дипломатія". Я не думаю, що хтось повинен критикувати президента за те, що він намагається довести справу до дипломатичного вирішення. І те, що він сказав вчора і сьогодні, - чому президент Зеленський не намагався закінчити цю війну на благо своєї країни? І ми повинні запитати себе, чи покращується позиція України на полі бою чи ні?", - підкреслив радник президента США.

Волц також розповів, що розмовляв по телефону зі своїми колегами з Великої Британії, Франції та Німеччини. Він зазначив:

"Слухайте, ми вітаємо, що Європа втручається і пропонує гарантії безпеки. Ми вітаємо Європу. Ми роками просили Європу активізуватися і зробити більший внесок не лише у власну оборону, а й в оборону України. Все це зараз відбувається, і це тому, що президент Трамп дуже швидко просуває цей процес. Комусь може не подобатися порядок, в якому це відбувається, але ви повинні говорити з обома сторонами, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів. І це те, що ми робимо. Це те, що ми робили минулого тижня і кілька днів тому в Саудівській Аравії".

Останні заяви Трампа щодо України

Раніше президент США заявив, що президент України Володимир Зеленський є скромно успішним коміком і диктатором без виборів. Зокрема він звинуватив українського лідера у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури.

Водночас Politico написало, що у Європі шоковані заявами Трампа про Україну. Їх особливо здивувала заява президента США про те, що саме Київ "почав" війну, а не Російська Федерація.

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