Радник президента США з нацбезпеки припустив майбутні дискусії щодо території та гарантій безпеки.

В Україні має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц за підсумками переговорів Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії 18 лютого, передає РБК-Україна.

"Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде певна дискусія щодо території, а також буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це фундаментальні основи. Але я думаю, що найважливіше те, що президент (Дональд Трамп - УНІАН) заявив про своє бажання, свою рішучість покласти край цій війні, покласти край убивствам, які відбуваються... Це не в інтересах жодної країни", - заявив він.

Переговори США і Росії в Саудівській Аравії

Нагадаємо, у Держдепартаменті США за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого заявили, що сторони домовилися призначити "високопоставлені команди" для початку роботи над "якнайшвидшим" припиненням війни в Україні "у спосіб, який буде міцним, стійким і прийнятним для всіх сторін".

Відео дня

Також повідомлялося, що США і Росія домовилися "закласти основу для майбутнього співробітництва з питань, які становлять взаємний геополітичний інтерес, та історичних економічних та інвестиційних можливостей, що виникнуть у результаті успішного припинення війни в Україні".

Вас також можуть зацікавити новини: