G7 перенесла саміт на інший день, аби не псувати Трампу день народження

Торік під Трампа так само переформатували саміт НАТО.

Саміт "Великої сімки" (G7) пересунули на день, аби президент США Дональд Трамп міг відсвяткувати свій день народження. Про це пише Politico із посиланням на двох обізнаних чиновників.

Зазначається, що початково Франція, яка буде господарем цьогорічного саміта, планувала провести його з 14 по 16 червня. Однак відомо, що 14 червня – це не лише День прапора в США, а ще й день народження Дональда Трампа. Причому цього року у президента США ювілей - 80 років.

В жовтні Трамп оголосив, що 14 червня Білий дім проведе "великий бій UFC" - чемпіонат зі змішаних єдиноборств. Цього тижня генеральний директор Ultimate Fighting Championship Дана Вайт повідомила журналістам, що програму заходу остаточно узгоджено.

І ось на цьому тлі Париж повідомив про оновлений графік саміту G7: тепер його планують провести з 15 по 17 червня. Як зазначає Politico, офіс президента Франції відмовився підтвердити, що зміна пов'язана за планами Трампа влаштувати собі загальнонаціональну гулянку на день народження. Втім у Макрона визнали, що новий розклад є "результатом наших консультацій з партнерами по G7".

Як важливі саміти підлаштовують під Трампа

Торік УНІАН писав, що програму саміту НАТО 24–25 червня в Гаазі частково адаптували під Дональда Трампа. За даними західних ЗМІ, організатори скоротили основну частину саміту до однієї короткої сесії тривалістю близько двох з половиною годин замість зазвичай довших і кількаетапних засідань. Таке рішення ухвалили з огляду на нетерплячість і непросте ставлення Трампа до довготривалих дипломатичних дискусій.

Преса називала такий формат "коротким і приємним", і зазначала, що це було зроблено саме для того, щоб догодити Трампу і уникнути конфліктних моментів у графіку саміту.

Ця адаптація відобразилась і в структурі підсумкового документа саміту – комюніке було дуже стисле, всього кілька абзаців, порівняно з попередніми великими деклараціями НАТО. При цьому значна частина традиційних тем, зокрема детальне засудження російської агресії чи широкі плани щодо розширення Альянсу, були представлені у більш розмитому форматі.

