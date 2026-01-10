'Мирним шляхом або більш жорсткими методами': Трамп про взяття під контроль Гренладії

На його думку, НАТО має це розуміти, адже він "врятував його".

Президент Дональд Трамп вважає, що якщо США не отримають Гренландію, її захоплять Китай або Росія.

"Я поки не говорю про гроші за Гренландію. Можливо, я про це скажу. Але прямо зараз ми збираємося щось зробити з Гренландією - подобається їм це чи ні. Якщо ми цього не зробимо, Росія або Китай візьмуть Гренландію під контроль, а нам не потрібні вони в якості сусіда", - сказав американський лідер.

На його думку, НАТО повинно це розуміти, адже він "врятував його".

"Я хотів би укласти угоду простим способом. Якщо ми не зробимо це простим способом, ми зробимо це важким способом. Той факт, що вони (мабуть, мається на увазі Данія, - УНІАН) висадили там човен 500 років тому, не означає, що вони володіють цією землею", - заявив він.

За словами Трампа, "за межами Гренландії прямо зараз всюди російські есмінці, китайські есмінці і російські підводні човни". Президент додав:

"Ми не збираємося дозволити Росії або Китаю окупувати Гренландію, тому що саме це вони б зробили, якби ми не діяли. Тому ми збираємося щось зробити з Гренландією, або мирним шляхом, або більш жорсткими методами".

Претензії Трампа на Гренландію

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть опинитися перед необхідністю вибирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО. Він дав зрозуміти, що вважає НАТО практично недієздатним без провідної ролі США.

