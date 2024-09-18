Підозрюваний у замаху на кандидата в президенти США по суті був безхатченком у столиці України, з'ясували журналісти.

У центрі уваги новий замах на Трампа. Підозрюваний у замаху на кандидата в президенти США - республіканця Дональда Трампа, Раян Веслі Рут після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "поневірявся" в Києві.

Стрілець "часто й ексцентрично з'являвся в центрі української столиці та серед міської спільноти іноземних військових добровольців", пише Time, посилаючись на відомості людей, які знали американця в Києві. За словами одного зі співрозмовників видання, Рут був "по суті безхатченком" і іноді зупинявся на базах чи в казармах українських військових частин, які дозволяли йому там ночувати.

Один із його знайомих в Україні також сказав журналістам, що американець нібито домігся певного успіху у вербуванні бійців для підрозділу Міжнародного легіону - військової сили, яку українська сторона створила на початку вторгнення росіян для залучення добровольців з усього світу. Командир 2-го Міжнародного легіону, полковник Руслан Мірошниченко стверджує, що не приймав допомогу Рута.

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"Його дії та позиція дуже часто не відповідали офіційній політиці українських Збройних сил щодо вербування в Міжнародні легіони", - заявив офіцер інтерв'ю Time.

Дональд Трамп вдруге став мішенню - що повідомлялося

У Флориді 16 вересня 58-річний Раян Рут через огорожу гольф-клубу Трампа просунув дуло гвинтівки. У цей момент політик перебував на території клубу. По зловмиснику відкрив вогонь агент Секретної служби, потім Рута затримали.

Видання Financial Times писало, що Рут пропонував українській стороні допомогти у вербуванні десятків тисяч афганських військових, які втекли з країни після того, як до влади прийшли бойовики "Талібану".

Нагадаємо, на кандидата в президенти США кілька місяців тому було скоєно замах у штаті Пенсильванія під час мітингу на його підтримку. Тоді зловмисник вистрілив і поранив республіканця у вухо. Унаслідок стрілянини є жертва серед учасників мітингу. Стрільця ліквідували. Зловмисником виявився Томас Метью Крукс, йому 20 років.

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