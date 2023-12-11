В інакшому випадку, як переконаний держсекретар США, наслідки можуть бути ще гіршими.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Росію необхідно "зупинити в Україні".

Свою точку зору в інтерв’ю CNN він пояснив тим, що російське керівництво може вирішити напасти на країну НАТО і втягнути США в "більш широкий конфлікт".

Крім того, він зауважив, що проблеми з виділенням Україні допомоги грають на руку Кремлю. "Для України це абсолютно життєво важливо. Вони досягли значного прогресу за останній рік і відтіснили російську агресію, повернувши понад 50% території, яка була захоплена з лютого 2022 року", - заявив Блінкен.

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Допомога США Україні

6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов голосування в Сенаті. Водночас, Білий дім оголосив про зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України та спільне виробництво зброї.

А вчора стало відомо, що Білий дім активізує свою взаємодію з законодавцями США. У Вашингтоні намагаються укласти двопартійну угоду, яка передбачала б військову допомогу Україні та Ізраїлю, одночасно посилюючи охорону кордону США. Про це заявив сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі.

Як відомо, республіканці наполягали на тому, що додаткове фінансування для України має бути поєднане з серйозними змінами у питаннях безпеки кордонів США, але двопартійна група сенаторів, яка прагне досягти компромісу, не має значного прогресу менш ніж за тиждень до виходу Конгресу США на різдвяні канікули.

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