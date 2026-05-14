Потрібно вести незручні розмови для завершення війни в Україні, - Стубб

При цьому переговори з РФ не означають легітимізацію агресії проти України.

Президент Фінляндії Александер Стубб висловився щодо можливих переговорів між Україною та Росією. Він вважає, що для завершення війни іноді необхідно вести незручні розмови.

Як повідомляє фінська служба новин YLE, про це Стубб заявив на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Стубб зазначив, що можливі переговори з Росією повинні починатися тільки тоді, коли Україна перебуває в сильній позиції.

Крім того, він вважає, що сторона, яка веде діалог з Росією, повинна мати чіткий мандат від Європи та України.

Також Стубб підкреслює, що переговори не означають легітимацію російської агресії або режиму.

"Щоб закінчити війну, іноді необхідно вести важкі та незручні розмови", – заявив політик.

Війна в Україні – вимоги Кремля

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі не відступають від максималістських вимог і заявляють, що для початку повноформатних мирних переговорів між Україною та Росією необхідно, щоб президент України Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ покинути територію "російських регіонів".

Разом з тим, Україна не збирається виводити війська з українських територій і не збирається визнавати російську окупацію частин півдня та сходу України.

