'Час розмовляти з Росією': Стубб закликав Європу розпочати переговори з Москвою

Стубб наголосив, що все має бути узгоджено між європейськими країнами.

Європа повинна розпочати самостійні переговори з Росією, оскільки нинішня американська політика щодо РФ та України не відповідає європейським інтересам. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як я вважаю, тоді ми маємо діяти безпосередньо. Так, час почати розмовляти з Росією. Я не знаю, коли це відбудеться. Ми обговорили з європейськими лідерами, хто ініціюватиме контакт", – сказав Стубб.

Він зазначив, що поки що невідомо, хто з лідерів країн ЄС має вести переговори з Росією.

"Найважливіше – що все має бути узгоджено між нами, особливо між країнами Е5 – Німеччиною, Францією, Італією, Великою Британією та Польщею – з державами Північної Європи та Балтії, які знаходяться на кордоні. Чи буде це спеціальний посланник або група лідерів – побачимо", – підкреслив Стубб.

Президент Фінляндії додав, що налаштований песимістично щодо перспектив укладення мирної угоди між Україною та Росією цього року.

Раніше голова Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має потенціал для переговорів з РФ. За його словами, це підтримує президент України Володимир Зеленський.

Кошта зазначив, що ЄС уникатиме втручання у процес, очолюваний президентом США Дональдом Трампом. Він також визнав, що від Кремля не надходило жодних сигналів про те, що Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів з будь-яким представником ЄС.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков пізніше заявив, що Путін готовий вести переговори з "усіма", включаючи європейців. Він додав, що перший крок мають зробити європейські уряди, оскільки саме вони розірвали контакти з Москвою у 2022 році після початку війни з Україною.

