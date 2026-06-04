'Два покоління у війні': розвідник РФ дав похмуру 'пораду' росіянам

Колишній російський розвідник фактично прогнозує довготривалу конфронтацію із Заходом і закликає суспільство адаптуватися до життя в умовах постійної війни.

Росія може перебувати у стані війни ще роками або навіть десятиліттями, а світ зараз стоїть на порозі нового великого протистояння. Таку заяву зробив радник "Роснафти", колишній офіцер Служби зовнішньої розвідки РФ Андрій Безруков під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає "Главком".

За словами Безрукова, російське суспільство має бути готовим до тривалого періоду конфліктів.

"Ми повинні визнати, що в наступні кілька років, а можливо, й пару десятиліть будемо перебувати у війні… У нас буде два покоління, які фактично житимуть в умовах війни", – заявив він.

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Він припустив, що бойові дії можуть як залишатися "гарячими", так і перейти в менш інтенсивну фазу, але не завершитися повністю.

Безруков також стверджує, що світ входить у фазу нових геополітичних зіткнень. За його словами, міжнародна система перебуває у стані нестабільності, а новий великий конфлікт може розгорнутися в Азії.

Окремо він повторив поширені у російському інформаційному просторі звинувачення щодо Заходу, заявивши про нібито підготовку "біологічної зброї" проти Росії.

Подібні твердження не мають підтвердження в незалежних джерелах і регулярно спростовуються міжнародними експертами.

Війна в Україні - чи наближається мир

Як повідомляв УНІАН, російські бізнесмен і медіаменеджер Костянтин Малофєєв та ідеолог "русского мира" Олександр Дугін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму презентували доповідь із трьома варіантами розвитку Росії до 2036 та 2050 років.

У так званому "хорошому" сценарії автори прогнозують захоплення Росією Києва, Одеси, Харкова та інших українських міст, а також розпад Європейського Союзу вже до 2036 року. Натомість "поганий" сценарій передбачає поразку Росії у війні, вступ України до НАТО та втрату Москвою впливу на пострадянському просторі.

Окрему увагу аналітики звернули на "інерційний" сценарій, який допускає застосування Росією ядерної зброї у разі збереження нинішньої ситуації на фронті.

На думку ISW, подібні сценарії є настільки радикальними та нереалістичними, що можуть використовуватися Кремлем для формування образу більш "поміркованого" та "раціонального" Володимира Путіна.

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