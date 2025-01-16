Байден згадав Україну у прощальній промові

Президент США зазначив, що Україна залишається вільною. Ця заява прозвучала у контексті досягнень адміністрації Байдена.

Чинний президент США Джо Байден у короткій прощальній промові напередодні завершення свого терміну згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень та зусиль щодо "зміцнення НАТО".

Як повідомляє CNN, Байден виступив з прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому, готуючись до завершення свого президентського терміну наступного тижня. Президент США зазначив, що сподівається на збереження своєї спадщини та досягнень адміністрації на довгі роки.

"Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяне, і воно буде рости і цвісти десятиліттями", - зазначив Байден.

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Він також перерахував досягнень свого президентства, зокрема зниження цін на ліки для людей похилого віку, прийняття законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги. Серед досягнень він похвалився, що "зміцнив НАТО".

"Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм та багато іншого", - зазначив Байден.

Зміна президента у США

Як відомо, 47-й президент Сполучених Штатів Америки має скласти присягу 20 січня 2025 року. За даними ЗМІ, серед запрошених є очільник Китаю Сі Цзіньпін.

Водноч українського лідера Володимира Зеленського Трамп ще не запросив на свою інавгурацію. Він казав, що не проти його візиту, однак Зеленський вже підкреслив, що без запрошення не поїде.

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