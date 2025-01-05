Мелоні планувала поговорити з Трампом про війну Росії в Україні.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прибула до резиденції новообраного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді для неформальної зустрічі. Як пише Reuters, Мелоні, ключовий європейський лідер, прагне зміцнити зв'язки з Трампом перед його інавгурацією 20 січня.

Хоча подробиць їхньої зустрічі не було розкрито, однак, згідно з повідомленнями італійських ЗМІ, Мелоні планувала поговорити з Трампом про війну Росії в Україні, торговельні питання, Близький Схід, а також про затримання в Тегерані італійської журналістки Сесілії Сали.

Як зазначає Reuters, Мелоні розглядають як потенційно сильного партнера Трампа з огляду на її консервативні повноваження та стабільність правої коаліції, яку вона очолює в Італії. Вона також має тісні стосунки з мільярдером Ілоном Маском, близьким союзником Трампа.

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Візит Мелоні відбувся за кілька днів до поїздки нинішнього президента США Джо Байдена до Риму, яка запланована на 9-12 січня.

Мелоні стала останньою з небагатьох іноземних лідерів, які відвідали Трампа у Флориді після виборів 5 листопада. Раніше обраний президент США вже зустрівся з президентом Аргентини Хав'єром Мілеємі та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також на початку грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Дональда Трампа у Флориді з "мирною місією" щодо України.

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