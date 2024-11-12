'Відстрочить проблеми, а не вирішить їх': Фінлядія відкинула ідею 'фінляндизації' України

Очільниця МЗС країни наголосила, що Україна була нейтральною, коли Росія здійснили повномасштабне вторгнення на її територію.

Фінляндія відхиляє ідею "фінляндизації" для України. Примушення України до нейтрального статусу не стане шляхом до стабільного миру з Росією, заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Reuters.

Фінляндія, яка понад сто років була під контролем Російської імперії, здобула незалежність у 1917 році. У 1939 році вона пережила радянське вторгнення, а згодом, намагаючись повернути втрачені території, підтримувала союз із нацистською Німеччиною. Після війни Фінляндія була змушена зберігати обережні відносини з СРСР, балансуючи між незалежністю та поступками. Така політика згодом отримала назву "фінляндизація".

На тлі розмов про можливе президентство Дональда Трампа, який прагне якнайшвидшого завершення конфлікту, деякі союзники побоюються, що Україні може бути нав’язано нейтральний статус. Росія неодноразово закликала до цього як умови миру, що, по суті, зупинило б вступ України до НАТО.

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Валтонен критично оцінила ідею "фінляндизації" для України. Вона нагадала, що Фінляндія хоч і досягла миру з СРСР, завжди готувалася до можливого нового конфлікту:

"Я проти "фінляндизації" для України. Слід визнати: Україна була нейтральною до того, як на неї напала Росія".

Вона додала, що нейтралітет не є вирішенням конфлікту для України і лише відстрочить проблеми, а не вирішить їх.

Перспективи членства України в НАТО

Як писав УНІАН, напередодні у Байдена натякнули, що чинна адміністрація не планує брати Україну в НАТО. Так, один з головних спікерів Білого дому Джон Кірбі заявив, що США "працюватимуть з Україною" на її шляху до можливого членства в НАТО, але "найперший пріоритет – мати впевненість, що вона зможе виграти цю війну".

Варто також додати, що навіть Фінляндії і Швеції, які відповідали усім критеріям для вступу в НАТО і не мали поточного збройного конфлікту із сусідами, знадобилося рік і два роки відповідно, аби вступити в альянс після того, як вони виявили таке бажання.

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