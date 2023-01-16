Президенти Туреччини і Росії провели вже другу телефонну розмову за два тижні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським керівником Володимиром Путіним. Це вже друга їхня розмова за два тижні.

Як розповіли в прес-службі турецького президента, в рамках бесіди обговорювалася поточна війна в Україні і пов'язані з нею економічні питання – робота "зернового коридору", експорт російського аміаку і поставки російського зерна в Африку через Туреччину.

Ердоган нагадав, що Анкара готова стати посередником між Україною і Росією, якщо вони почнуть переговорний процес.

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За даними кремлівської прес-служби, Путін поскаржився турецькому лідеру на Україну, яка не стала приєднуватися до оголошеного Росією "різдвяного припинення вогню".

"Володимир Путін звернув увагу на деструктивну лінію київського режиму, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки західних спонсорів, що нарощують обсяги передачі озброєнь і військової техніки. Прикладом лицемірної політики Києва стало неприйняття пропозиції припинити вогонь на період православного Різдва", - йдеться у повідомленні.

Російське "припинення вогню" на Різдво

5 січня президент Туреччини подзвонив в Кремль і запропонував Путіну проявити жест доброї волі і оголосити в односторонньому порядку про припинення вогню на православне Різдво. В той же день Путін віддав наказ своїм військам припинити вогонь.

Україна не стала наслідувати приклад Росії. За словами секретаря РНБО Данілова, оголошене Росією припинення вогню є"брехнею і лицемірством". А президент Зеленський порекомендував російським військам "забирати унітази і повертатися до себе", щоб вийшло реальне припинення вогню.

Цілком очікувано російські окупанти не стали дотримуватися режиму припинення вогню, оголошеного їхнім же президентом.

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