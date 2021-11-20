Будівництво ведеться на 10 ділянках кордону, де ризик незаконного перетину найвищий.

Естонці вирішили захиститися від Росії загородженням з колючого дроту.

Військовослужбовці сил оборони і співробітники Департаменту поліції і прикордонної охорони (PPA) сьогодні почали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на північному сході країни в Нарві в руслі Куйвайигі і на південному сході в Меремяе і по березі річки Піуза, повідомляє ЕЕR.

За словами начальника оперативного штабу Ідаської префектури Урмаса Ельма, естонсько-російський кордон в Іда-Вірумаа в основному має природні водні перешкоди.

"Тому поліцейські і військовослужбовці сьогодні зміцнюють єдину суху ділянку тут, в колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найвищий...", - повідомив Ельм.

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За словами заступника гендиректора Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерта Белічева, в даний час міграційний тиск на Естонію не збільшився, але, якщо він зміниться, швидке встановлення тимчасових загороджень стане важливим компонентом запобігання масовій нелегальній міграції і всієї операції з охорони кордону.

PPA відмітів на карті до десяти ділянок, де за допомогою резервістів і військовослужбовців можна протягнути 120 км колючого дроту довжиною 40 кілометрів. Одна картографована ділянка знаходиться в Нарві, решта на сухопутному кордоні на південному сході Естонії. Будівництво ведеться на тих ділянках, де ризик незаконного перетину кордону найвищий.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня влада Білорусі у відповідь на санкції західних держав сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Таким чином Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

В останні тижні особливо напружена ситуація склалася на білорусько-польському кордоні.

Влітку загострення ситуації відбувалося на білорусько-литовському кордоні. Після цього в Литві почалося будівництво 508-кілометрової стіни на кордоні з Білоруссю.

Польща до середини 2022 року також планує побудувати на кордоні з Білоруссю стіну протяжністю 180 кілометрів і висотою 5,5 метрів.

Україна також посилила охорону кордону з Білоруссю.

Автор: Вікторія Токарєва