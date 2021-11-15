Лукашенко відкидає звинувачення в розв'язанні міграційної кризи.

Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, запропонував вивезти мігрантів з кордону літаками "Белавіа" до Німеччини.

Як пише Deutsche Welle, про це Лукашенко заявив у понеділок, 15 листопада.

"Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо "Белавіа" вивезти їх до Мюнхена", - цитує Лукашенка його прес-служба.

Він додав, що 2-3 тисячі мігрантів - "не проблема для ЄС".

Напередодні влада Баварії виступила з пропозицією прийняти мігрантів, які знаходяться на білорусько-польському кордоні, та забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку.

Лукашенко запевняє, що "йде дуже активна робота, щоб умовити людей повернутися додому", але вони цього не хочуть. "Ми готові, як це зазвичай робили, посадити всіх у літаки, в тому числі й "Белавіа", які відвезуть їх назад додому. Але це люди, треба сказати, дуже вперті: ніхто не хоче повертатися", - сказав він.

Звинувачення в розв'язанні міграційної кризи Лукашенко відкинув і заявив, що Білорусь буде захищатися від санкцій. "Організовувати міграційний потік через Білорусь - це собі дорожче. Ми ніколи цим не займалися і займатися не маємо наміру. Санкціями лякають. Добре, подивимося. Вони думають, що я жартуватиму, що я ляпнув язиком і все. Нічого подібного. Ми захищатимемося. Все, далі нам відступати нема куди", - сказав він.

Зазначається, що у відповідь на ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею Європейський Союз має розширити санкційний режим проти Мінська. Для цього в Брюсселі розширили критерії нових санкцій, які запроваджуються щодо осіб і організацій, пов'язаних з ескалацією ситуації на кордоні. Наступним кроком стане ухвалення п'ятого пакета обмежувальних заходів проти режиму Лукашенка.

Під санкції можуть потрапити керівники авіакомпаній та туристичних агенцій, а також 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до перевезення мігрантів і доставку їх до кордонів Польщі, Литви та Латвії. Ціллю санкцій, зокрема, може стати білоруська державна авіакомпанія "Белавіа", яку звинувачують у перевезенні мігрантів для їх відправлення до ЄС, повідомляє агенція dpa.

У понеділок авіакомпанія анонсувала заборону сирійцям, іракцям, єменцям та афганцям літати з Об’єднаних Арабських Еміратів до Мінська за рішенням влади ОАЕ. Раніше рейси до Білорусі для громадян Іраку, Сирії та Ємену обмежила Туреччина.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Інна Андаліцька