Парашути зняли з літаків ще у 2008 році, бо вважалося, що такі літаки не можуть потрапити у катастрофу.

Екіпаж американських літаків KC-135, які зазнали катастрофи на Близькому Сході, імовірно, не мав парашутів. Їх прибрали з цих літаків з 2008 року заради заощадження часу та коштів, повідомив військовий портал Мілітарний.

Представник Повітряних сил США підтвердив виданню Defense One, що KC-135 "не мають парашутів". У ПС раніше пояснювали, що хоча відсутність парашутів на військових літаках "може звучати дивно", але KC-135 відрізняються від інших літаків: "Вони рідко потрапляють в аварії, а ймовірність того, що члену екіпажу KC-135 колись доведеться скористатися парашутом, надзвичайно низька. Водночас багато часу, людських ресурсів і коштів витрачають на закупівлю, обслуговування та навчання використанню парашутів. У межах програми підвищення ефективності Air Force for Smart Operations in the 21st Century, відомої як AFSO 21, парашути визнали застарілими".

Одна колишніх членкінь екіпажу КС-135 Джессіка Руттенбер пояснила, що якби на борту були парашути, їх розміщували б у задній частині літака – там, де працює оператор штанги дозаправлення. Через таке розташування покинути літак KC-135 із парашутом було б відносно безпечним лише за кількох сценаріїв.

Після того, як парашути прибрали, у салоні встановили внутрішні страхувальні ремені для використання, наприклад, коли індикатор показує, що двері можуть бути нещільно зачинені.

Катастрофа американського заправника на Близькому Сході

Нагадаємо, що літак розбився у ніч на 13 березня на заході Іраку після зіткнення з іншим літаком-заправником. Загинули всі шестеро членів екіпажу, які були на борту. Другий літак безпечно приземлився в ізраїльському аеропорту "Бен-Гуріон".

У соцмережах опублікували фото, на яких видно, що в KC-135, який приземлився в Ізраїлі, відсутня значна частина вертикального стабілізатора. Такі пошкодження хвостової частини свідчать про зіткнення американських літаків-заправників у небі. Це, найімовірніше, і спричинило катастрофу. В американському командуванні зазначили, що інцидент стався у "дружньому повітряному просторі" під час операції "Епічна лють".

