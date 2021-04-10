Вісім українок полетіли додому відразу після фотосесії ще до приїзду поліції.

У Дубаї нещодавно затримали близько 40 людей за знімання відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста.

Серед затриманих виявилось 12 українок: для них все може обійтися просто штрафом і скоро дівчата мають повернутися до України, а деяким пощастило не потрапити до в'язниці і вони вже у Києві. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Журналісти уже кілька днів намагаються зв'язатися з учасницями скандальної фотосесії: ті, хто повернувся в Україну, говорити не хочуть і просять не називати їхні імена. Вісім українок полетіли додому відразу після фотосесії ще до приїзду поліції.

Про такі тури вихідного дня розповів бізнесмен родом зі Швейцарії Стефан Клавель, який живе в Еміратах та в Україні. Він стверджує, що знайомий і з ймовірним організатором скандальної фотосесії Віталієм Гречиним, і з п'ятьма дівчатами, яких арештували.

Стефан розповідає, що такі тури проводять заради відпочинку та розваг, а те, що цього разу там було багато дівчат, нібито просто збіг. Він каже, що на фото є юристки, студентки, візажистки і бізнеследі. За такі відверті фотосесії їм платять від 200 до 500 евро.

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Автор: Олег Давигора