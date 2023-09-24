Президент Франції заявив, що все ще вважає демократично обраного президента Нігеру Мохаммеда Базума законним лідером країни.

Франція виведе своїх солдатів з Нігеру після липневого перевороту в цій західноафриканській країні. Про це заявив у неділю президент Еммануель Макрон.

Як пише Reuters, Макрон заявив, що до кінця року буде виведено 1500 солдатів. Він наголосив, що Франція не хоче "бути заручницею путчистів".

Президент Франції відмовився визнати хунту законною владою в Нігері, але заявив, що Париж координуватиме виведення військ із лідерами путчу.

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"Ми будемо консультуватися з путчистами, тому що ми хочемо, щоб все було впорядковано", - заявив Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і France 2.

Посол Франції також був відкликаний і повернеться до Парижа в найближчі кілька годин, додав Макрон.

Президент Франції також сказав, що він як і раніше вважає демократично обраного президента Нігеру Мохаммеда Базума, що перебуває наразі в полоні у лідерів перевороту, законним лідером цієї країни і поінформував його про своє рішення.

Послаблення впливу Франції в Африці

Це завдасть величезного удару по французькому впливу і операціям по боротьбі з повстанцями в Сахельському регіоні, відзначає Reuters. Французький вплив на свої колишні колонії в Західній Африці в останні роки зменшився, одночасно із зростанням озлобленості. Її сили були вигнані з сусідніх Малі та Буркіна-Фасо після переворотів у цих країнах, що зменшило її роль у загальнорегіональній боротьбі проти ісламістських повстанців.

Вихід Франції із Нігеру, який стався після кількох тижнів тиску з боку хунти, імовірно, посилить стурбованість Заходу з приводу розширення впливу Росії в Африці. Російські терористи з ПВК "Вагнера" вже присутні в сусідньому з Нігером Малі.

До перевороту Нігер залишався ключовим партнером у сфері безпеки Франції та США, які використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанням у ширшому регіоні Сахеля в Західній та Центральній Африці.

Розширення присутності Росії

Військова база Франції в столиці Нігеру Ніамеї стала епіцентром антифранцузьких протестів після державного перевороту 26 липня.

Групи осіб регулярно збиралися на вулиці, щоб закликати до виведення французьких військ, дислокованих у столиці. У вересні тисячі людей виступили проти Франції, перерізавши горло козла, одягненого у французькі кольори і несучи труни, задрапіровані французькими прапорами.

Демонстранти, які підтримували військову хунту в Ніамеї, розмахували російськими прапорами, посилюючи побоювання західних країн з приводу того, що Нігер може наслідувати приклад Малі і замінити свої війська бойовиками "Вагнера".

Російські терористи ПВК "Вагнера" також активно працюють у Центральноафриканській Республіці та Лівії. Також повідомляється про їхню присутність у Судані, хоча там це заперечують.

Французькі атомні електростанції отримують невелику кількість (менше 10%) урану з Нігеру, а французька державна компанія Orano експлуатує шахту на півночі Нігеру.

Переворот в Нігері - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у Нігері стався військовий переворот. Хунта оголосила про відсторонення президента цієї країни Мохамеда Базума, а також оголосила про розрив угоди про присутність французьких військових.

У відповідь Париж заявив, що не визнає таких рішень з боку нелегітимної влади і відмовився виводити свої війська на вимогу хунти.

В середині серпня стало відомо, що країни Західної Африки погодили "День Д" для можливого військового втручання з метою відновлення демократії в Нігері, якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом.

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