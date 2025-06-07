Журналіст зазначив, що Мерц постав як державний діяч, якого Трамп має сприймати всерйоз.

З огляду на довгий час, відведений на промову президента США Дональда Трампа, у німецького канцлера Фрідріха Мерца майже не було шансу зганьбитися в Білому домі.

Про це пише оглядач BILD Флоріан Кайн. Журналіст зазначив, що Трамп був в ударі і тим самим спростив завдання німецькому канцлеру і це, ймовірно, припало йому до смаку.

Кайн зазначив, що у німецької влади очікування від зустрічі Мерца "із самозакоханим Трампом були настільки високі, що спочатку головною метою Мерца було провести зустріч у "лігві лева" без ніяковостей і скандалів".

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Журналіст тут нагадав, що деяких державних лідерів Трамп уже встиг поставити в незручне становище.

"Але Мерц домігся більшого. Він звернувся до відповідальності і совісті США та їхнього президента - не залишати Європу одну після нападу РФ на Україну", - констатував оглядач.

Посилення спільних санкцій проти режиму російського диктатора Путіна, таким чином, принаймні, залишається можливим, навіть попри те, що Трамп цього не хоче.

Щосекунди, як зазначив Кайн, Мерц поводився впевнено і точно знав, що говорить. Він постав як державний діяч, якого Трамп має сприймати всерйоз.

"А його подарунок - свідоцтво про народження дідуся Трампа, який емігрував із Німеччини до США, виявився вдалим ходом. Принаймні Трамп одразу ж відгукнувся на запрошення Мерца до Німеччини, де той покаже йому батьківщину його предків.

"Ну ось, канцлер, зовсім не боляче було!", - підсумував оглядач.

Візит Мерца до США

31 травня стало відомо, що Мерц їде до Трампа. Тоді в німецькому уряді розповіли, що під час переговорів лідери двох країн обговорять війну РФ проти України, ситуацію на Близькому Сході і торгівлю.

5 червня канцлер прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Мерца поселили у вашингтонському Blair House, який має репутацію "найрозкішнішого готелю у світі". У гостьовому будинку Трампа німецького чиновника зустрінуть пишно декоровані класичні інтер'єри та рожева спальня, де раніше відпочивали принцеса Діана і Жаклін Кеннеді.

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