Трасс виступила категорично проти референдуму про незалежність Шотландії.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що в разі обрання її прем'єр-міністром країни, не допустить проведення нового референдуму про незалежність в Шотландії.

Як повідомляє The Daily Telegraph, Трасс нагадала про угоду шотландських націоналістів про те, що референдум повинен проводитися один раз на покоління.

"Шотландські націоналісти погодилися з тим, що референдум повинен проходити раз на покоління. Я зроблю так, щоб вони слідували своїм словами. Я буду працювати над тим, щоб зміцнити весь наш союз. Якщо я стану прем'єр-міністром, я не дам подібний дозвіл. Для мене абсолютно очевидно, що, поки я за старшого, другому референдуму про шотландську незалежність не бувати", - заявила Трасс.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня влада Шотландії запропонувала провести референдум з питання незалежності 19 жовтня 2023 року. Зокрема, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про початок кампанії з другого референдуму про незалежність від Великобританії.

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